Auto fuori strada. Coniugi feriti

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto ieri sulla "Sp 152" in località la Melosina, nel comune di Gavorrano. L’auto sulla quale viaggiavano per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale è uscita di strada finendo la propria corsa nel campo adiacente. I feriti, per fortuna in maniera non grave, sono stati estratti dal personale sanitario coadiuvato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica e trasferiti nell’ospedale Misericordia di Grosseto.