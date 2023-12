Auto contro furgone, donna e ragazzina ferite

Incidente ieri mattina tra lo svincolo di Grosseto Nord e Montepescali. Nello scontro sono rimaste ferite una donna di 42 anni e una minorenne: sono stati i vigili del fuoco ad estrarre la donna dell’auto e a consegnarla al personale sanitario. Incolume l’autista ed unico occupante del furgone, nonostante il ribaltamento del mezzo. Per almeno un’ora è rimasto chiuso il traffico sulla variante Aurelia in direzione nord. Si sono creati rallentamenti e code in tutta la zona di tangenziale urbana di Grosseto. Incidente stradale anche tra Braccagni e Grosseto nord in direzione Braccagni intorno alle 13 di ieri. Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno portato all’ospedale Misericordia sia la donna che la minorenne. Le loro condizioni, per fortuna, non destavano particolari preoccupazioni.