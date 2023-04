Aurora Quattrocchi Le felicitazioni di Rossi

Annunciate le cinquine della 68esima edizione dei David di Donatello e nella sezione "attrice non protagonista" spunta la candidatura di Aurora Quattrocchi che ha recitato in Nostalgia, a fianco di Pierfrancesco Favino. Aurora Quattrocchi, benché cresciuta a Palermo, ormai da tempo legata al Monte Amiata, in particolar modo a Castel del Piano dove risiede. Quando è libera da impegni di lavoro sale sull’Amiata. Classe 1943, Quattrocchi ha alle spalle una ricca e prestigiosa esperienza nei teatri di tutta Italia, allo stesso tempo è molto attiva sia sul grande che sul piccolo schermo. "Risiede a Castel del Piano ormai da tanti anni – ricorda Renzo Rossi, assessore alla cultura del comune di Castel del Piano -. è costantemente occupata nei vari set cinematografici ma quando può viene sull’Amiata. Ha recitato con i più grandi attori, da Servillo a Favino, e con i registi italiani più importanti. Per noi sarebbe un vanto notevole che lei riuscisse a vincere il premio a cui è stata candidata. Ho voluto fargli le mie congratulazioni perché se lo merita".