"Aurelia, rassicurazioni sulla messa in sicurezza"

"Ho presentato martedì scorso un’interrogazione parlamentare per conoscere quali iniziative il Ministero delle infrastrutture e trasporti intenda adottare al fine di realizzare i lotti del tratto della Statale Aurelia, meglio conosciuta come ’Corridoio Tirrenico’, già definiti cantierabili, e i cui progetti sono stati approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici". A renderlo noto è Fabrizio Rossi (foto), deputato di Fratelli d’Italia, che martedì scorso ha letto, durante il question-time in Commissione lavori pubblici della Camera dei Deputati, il testo dell’interrogazione a risposta orale.

"Il tratto di superstrada cosiddetto ’Corridoio Tirrenico’ – commenta Rossi, - con riferimento particolare al tratto San Pietro in Palazzi-Tarquinia, pari a circa 187 chilometri, è passato da alcuni mesi dalla gestione Sat Spa, a quella di Anas Spa. Tratto che è palesemente inadeguato a garantire la sicurezza dei veicoli che vi transitano per via della presenza di pericolosi incroci a raso, con numerosi accessi privati diretti in strada, mancanza di guardrail".

"Particolare preoccupazione – prosegue Rossi - permane nel tratto a sud della città di Grosseto in direzione Tarquinia, dove si evidenziano ampie problematiche, soprattutto nel tratto di circa 12 chilometri, nel comune di Capalbio, dove la carreggiata si restringe. La risposta ricevuta da parte del sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante è stata molto rassicurante, in special modo per i lotti 5a, Ansedonia-Pescia Romana e 6b, Pescia-Tarquinia, dove proprio lo scorso 5 marzo il Commissario straordinario ha chiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di competenza per integrazioni o modifiche".