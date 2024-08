Aurelia paralizzata. Tir urta auto e si ribalta

Aurelia paralizzata dal tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente che ha visti coinvolti un tir e una Smart.

L’autoarticolato si è ribaltato e ha occupato l’intera carreggiata nord, rovesciando in strada quintali di pomodori che stava trasportando.

Per fortuna, però, sia l’autista del camion che le due persone che viaggiavano nell’utilitaria non hanno avuto conseguenze fisiche tali da creare preoccupazioni.

L’incidente è accaduto intorno alle 17.30 al chilometro 145 della corsia nord per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale.

Il Tir avrebbe comunque urtato la Smart e mentre quest’ultima è finita fuori strada, il camion ha sbandato e il conducente non è riuscito a riprenderne il controllo.

Il mezzo pesante si è rovesciato con la cabina terminata fuori dalla carreggiata e l’autista è rimasto incastrato al suo interno: complicatissime le operazioni per liberarlo dall’abitacolo, ma l’uomo è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non sembravano appunto gravi.

Ma l’intervento per farlo uscire è andato avanti per oltre due ore, perché era necessario alzare la cabina senza rischiare di causare danni alla persona.

Una manovra complessa che ha richiesto molto tempo e altrattanta professionalità da parte di tutti.

Sulla Smart condotta da un medico viaggiava anche la moglie: per loro solo contusioni di lieve entità.

Traffico bloccato per molte ore, con i carabinieri che hanno deviato i veicoli su percorsi alternativi, ma i disagi sono stati comunque davvero molto pesanti e la fila ha raggiunto diversi chilometri.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Misericordia di Albinia e l’eliambulanza "Pegaso".