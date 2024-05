Attrazione turistica. Tornano ruota e polemiche

Come ogni anno l’arrivo della stagione estiva a Follonica significa anche l’installazione della ruota panoramica alta 25 metri in piazza XXV aprile, vicino al lungomare. Un’attrazione per bambini e turisti che consente di ammirare dall’alto la città del Golfo e godere del suo panorama unico. La sua posizione così centrale, all’interno di una delle aree parcheggio più ampie della città, causa la chiusura di diversi posteggi per le auto scatenando l’ira dei follonichesi. Su Facebook non sono tardate ad arrivare le polemiche dei cittadini, giudicandola utile solo a sottrarre posti auto e a consumare quantità esagerate di energia. "Io mi ritengo sempre favorevole a qualsiasi installazione turistica – commenta Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva Confcommercio – perché portano luce e colore alla città e assicura lavoro ad alcune famiglie. La scelta del posto non è forse la più consona per la sua installazione, andando a rimuovere parcheggi in una zona centrale e importante come piazza 25 aprile. Se solo il Comune e l’azienda stessa della ruota riuscissero a trovare un posto migliore e meno centrale, potremmo diminuire i risentimenti dei follonichesi e aumentare anche la qualità del panorama. La posizione scelta si può ritenere atipica in quanto consente si di vedere il mare, ma basta ruotare lo sguardo che sono i palazzi a fare da protagonisti". Ottaviani poi prosegue con alcune ipotesi personali: "Se venisse installata in una posizione diversa sono sicuro aumenterebbe la sua attrattività. Spostarla magari in una zona sul mare o in una zona verde, porterebbe a tutti più vantaggi. Consentirebbe infatti di avere un maggiore impatto visivo e, per di più, di godere a pieno di tutta la bellezza del Golfo. Questo potrebbe portare non solo un maggiore afflusso di turisti nel volere provare l’esperienza, ma i cittadini stessi la accoglierebbero con maggiore entusiasmo e chissà proverebbero anche loro a farci un giro, rimanendone poi estasiati".

Viola Bertaccini