Attività che ti apre la mente e ti fa esprimere E poi ti insegna a non aver paura dei pregiudizi

"E’ importante fare teatro per aprire le menti, per esprimersi ed imparare l’empatia!".

Ecco le parole dei professori nel presentarci il percorso. Eravamo dubbiosi ma incuriositi. Ora siamo d’accordo: è stata un’esperienza costruttiva.

Ecco alcune nostre considerazioni.

"Aiuta a esprimerti meglio e a superare la paura di parlare davanti a un pubblico. Quanta disciplina nella creatività!". "Io ho imparato a parlare in pubblico, non avere paura dei giudizi altrui, tutti hanno partecipato!". "Io sapevo esattamente quando intervenire per far sentire la mia voce!", afferma il più vivace della classe.

"E’ stato interessante capire come la musica può sottolineare alcuni passaggi nelle scene! La danza del nostro corpo è stata così espressiva!".

Dall’indagine tra i nostri compagni è emersa anche una proposta: perché non inserire il teatro come materia scolastica?

E’ una disciplina alternativa allo studio, un momento di libertà in cui ascoltarsi, staccarsi dai banchi, divertirsi insieme e diventare un gruppo più unito.

Magari una materia senza voti! Insomma un modo per rispettare le regole senza sentirne il peso, per raggiungere un obiettivo tra gli altri: il nostro benessere!