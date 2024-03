Atti vandalici nella piscina comunale

Atti vandalici alla piscina comunale di Bagno di Gavorrano.

"È stata fatta denuncia alle autorità competenti – dice la sindaca Stefania Ulivieri –, che stanno raccogliendo informazioni ed indagando al fine di poter giungere ai responsabili di questo ignobile e gravissimo atto di delinquenza. La piscina comunale, attualmente chiusa in attesa di lavori di ristrutturazione che ne avrebbero consentito una pronta riapertura al pubblico, è sempre stata un punto di aggregazione e un centro di eccellenza per le attività natatorie anche per i comuni limitrofi. La situazione a cui si sono trovati di fronte i primi intervenuti sul posto è difficilmente esprimibile con le parole. Uno scenario devastato e devastante. L’amministrazione comunale è fortemente indignata contro questi delinquenti senza valori, che deturpano con noncuranza beni comuni".

Roberto Pieralli