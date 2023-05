"Attenzione alle truffe dei finti operatori Enel"

Ancora tentativi di truffa nella città di Follonica. A fare da cassa di risonanza agli ennesimi tentativi di raggiri, sono i social. Sembra infatti che alcune persone anziane abbiano denunciato di aver ricevuto diverse telefonate, sul telefono fisso. In questo specifico caso spacciandosi per operatori Enel. "Dicono che il contratto è in scadenza e che per usufruire delle offerte vengono direttamente a casa per aggiornare i dati - ha scritto una donna – State attenti perchè si tratta di una truffa". La donna ha infatti chiamato personalmente l’ufficio Enel di Follonica per capire meglio cosa stesse succedendo. "Dall’ufficio mi hanno spiegato che una cosa del genere non è mai stata fatta – ha aggiunto – Fortunatamente mia nonna è abbastanza sveglia data la sua età da non farsi fregare da questa gente che aspetta proprio le persone anziane. Si tratta di persone senza scrupoli". I carabinieri della Tenenza del Golfo intanto hanno iniziato le indagini.