Attenzione agli animali: "Con il colpo di calore ansimano e barcollano"

GROSSETO Con l’arrivo delle alte temperature, anche i nostri amici animali da compagnia sono esposti ai rischi legati al caldo, in particolare al colpo di calore, una condizione potenzialmente grave che richiede attenzione e prevenzione. E che loro certo non possono segnalarci con chiarezza. Per questo L’azienda sanitaria locale Toscana Sud Est ha diffuso alcune indicazioni fondamentali per proteggere cani e gatti durante la stagione estiva, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti corretti per garantire il loro benessere.

Il dottor Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, spiega che il rischio principale per gli animali durante l’estate è il colpo di calore, che può avere conseguenze anche gravi. Poiché cani e gatti non sudano come gli esseri umani, regolano la temperatura corporea aumentando il ritmo respiratorio. Quando questo meccanismo non è sufficiente, la temperatura interna può salire rapidamente, portando a un colpo di calore.

Ma come si riconoscere un colpo di calore? L’animale è irrequieto, ansimante e a disagio, perde grandi quantità di saliva e ha difficoltà a stare in piedi Tra le razze più a rischio ci sono i cani brachicefali, come boxer, bulldog e carlini, caratterizzati da muso schiacciato, e i gatti con il setto nasale corto, come i persiani e gli esotici, che hanno maggiori difficoltà respiratorie a causa della conformazione fisica.

Quindi è preferibile portarli a passeggio durante le ore mattutine o serali, portando sempre acqua fresca e scegliendo luoghi ombreggiati e freschi, evitando superfici calde come l’asfalto che possono causare scottature ai polpastrelli. Importante è assicurarsi che l’animale abbia a disposizione un’area all’ombra, ben ventilata e con acqua fresca sempre disponibile, soprattutto se vive all’aperto.

Infine, mai lasciare gli animali in auto: anche con i finestrini aperti e all’ombra, le temperature all’interno di un’auto possono salire rapidamente, mettendo a rischio la vita dell’animale. Se si sospetta che un animale sia rinchiuso in un’auto in condizioni di pericolo, è importante intervenire prontamente chiamando le forze dell’ordine e, appena possibile, rinfrescare l’animale con acqua fresca e farlo visitare da un veterinario.