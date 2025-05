Atlante Grosseto in trasferta contro il Russi per la finale playoff di A2

CALCIO

L’Atlante Grosseto va a caccia della finale playoff di A2 di calcio a 5. Dopo aver vinto 3-1 in casa l’andata contro il Russi, oggi i grossetani saranno sul campo della formazione ravennate per provare a mantenere il vantaggio ottenuto sette giorni fa. Appuntamento alle 17. I playoff di A2 stanno entrando nel vivo con partite molto equilibrate. Equilibrio ma non troppo. Il secondo turno dei playoff di serie A è partito con tre vittorie con due reti di scarto: MGM 2000, Atlante Grosseto e Bitonto si portano avanti nella corsa alla promozione. Il Sulmona scappa, l’Eur lo acchiappa: finisce con un emozionante 2-2 che rinvia la qualificazione, come tutte le altre semifinali a gara due di oggi.

I primi due turni dei playoff di serie A2 si disputano con gare di andata e ritorno, col secondo confronto previsto sul campo della società con il miglior piazzamento al termine della regular season. In caso di parità nelle reti segnate al termine del ritorno, spazio a due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, si qualificherà la squadra con il miglior piazzamento al termine della regular season.

Quindi l’Atlante dovrà tenere le due reti di vantaggio sul Russi, perché in caso di parità andrebbe fuori per la peggior classifica rispetto agli avversari.