Associazioni del territorio. Bando con 352mila euro di aiuti

Il Bando Bucalossi quest’anno si distinguerà dal solito. Avrà un’aggiunta di 200mila euro grazie al risanamento dell’extra deficit che fino al 2023 gravava sul Comune, quindi in virtù dell’avanzo di amministrazione si arriverà ad una somma complessiva per il bando di 352mila euro. Nel dettaglio, i fondi stanziati sono suddivisi in due categorie, ovvero 186mila euro destinati a opere relative a chiese e altri edifici per servizi religiosi e 166mila euro finalizzati ai centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, suddivisi in 5 fondi. Tre di questi con domande fino a 10mila euro: 41.684,21 euro per attività sociali; 41.684,21 euro per attività sanitarie; 41.684,21 euro per attività ricreative e due con domande fino a 5 mila euro: 20.842,11 euro per attività educative e 20.842,10 euro per attività culturali. "Verranno utilizzati – spiega l’assessora al Bilancio Simona Rusconi – gli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 9-10% che il Comune ha incassato nel 2023 con l’aggiunta dell’avanzo. Per chi sarà ambizioso e coraggioso e avrà intenzione di effettuare investimenti, avrà un’erogazione maggiore del contributo ma chiederemo che l’associazione si impegni con un cofinanziamento del 20%. Questo permetterà una garanzia, potranno essere destinati ad adibire aree sfruttabili per attività ludico ricreative, acquisto attrezzature come mezzo di trasporto o attrezzature in campo sanitario.Vogliamo che questi soldi siano riversati sulla comunità e non sono a fondo perduto perché in caso le risorse dovessero avanzare verranno distribuite in altri bandi, al contrario verrà attivato il principio di proporzionalità affinché nessuno rimanga fuori". Il bando sarà aperto da oggi fino al 31 luglio.

M.V.G.