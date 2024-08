Assessorato al sociale. E’ un ballottaggio tra Morucci e Vazzano

I tempi stringono per la nomina della nuova assessora alle Politiche sociali della Giunta comunale. Un posto, lo si ricorderà, rimasto vacante dopo l’uscita, dall’esecutivo del sindaco Vivarelli Colonna, dell’allora assessora Sara Minozzi, "vittima sacrificale" del lungo braccio di ferro tra il Nuovo Orizzonte Civico, guidato da Claudio Pacella, ovvero i fuori usciti dalla Lega, e il Carroccio stesso. Sindaco e Noc, evidentemente, hanno fatto passare le ferie ferragostane e, a quanto ci risulta, il primo cittadino di Grosseto, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe annunciare il nome della nuova assessora (devono essere rispettate necessariamente le quote rosa nel componimento della giunta comunale), che sarà poi ufficializzato all’intera assemblea comunale al prossimo Consiglio, che con ogni probabilità dovrebbe svolgersi giovedì 12 settembre.

A quanto ci risulta il sindaco avrebbe chiesto al Nuovo Orizzonte Civico di presentargli una rosa di nomi dal quale lui sceglierà, tenendo conto sia delle competenze che degli equilibri interni alla coalizione. A quanto sembra, e come abbiamo già avuto modo di scrivere dalle colonne di questo giornale, la scelta del primo cittadino di Grosseto sarà di fatto un ballottaggio tra due nomi. Il primo nome, che al momento sembra il più forte, è quella di Lucia Morucci. Morucci viene da una lunga militanza nelle formazioni di centrodestra e nella materia oggetto della delega ha competenza, visto che da anni lavora nel settore del Sociale. Ma proprio per il fatto che Lucia Morucci lavora nel Sociale, non è peregrina l’ipotesi di affidare a lei la Pubblica Istruzione e dare la delega che fu della Minozzi ad Angela Amante. L’altra "candidata" è invece Chiara Vazzano, che attualmente è consigliera del Parco della Maremma, in quota centrodestra ma di nomina regionale. Sembra che, in un primo tempo, Vazzano avesse espresso il desiderio di rimanere al Parco, ma ultimamente sembra che il suo nome sia stato tutt’altro che accantonato. Insomma a questo punto sembra proprio questione di pochi giorni per conoscere il nome della sostituta di Sara Minozzi.