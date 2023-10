Ascom Confcommercio Grosseto: al via il corso Sab per la somministrazione

Il corso Sab è sicuramente tra i più richiesti nel ricco catalogo dei percorsi formativi dell’Ascom Confcommercio. Il corso permette di conseguire l’abilitazione per esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l’attività di commercio di prodotti alimentari. La prossima edizione del corso inizierà martedì 24. "Si tratta di una delle nostre specialità – spiegano da Confcommercio – per noi che rappresentiamo i pubblici esercizi e tutte le tipologie di botteghe e negozi nell’ambito alimentare e che offriamo da sempre il servizio di avvio di impresa. E’ un requisito essenziale, per avviare ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, self-service, fast food, pizzerie, bar, birrerie, ed impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione". Tornando all’edizione che sta per iniziare nelle aule Confcommercio di via Tevere 17 a Grosseto, sono in tutto 90 le ore di lezione previste. Per maggiori informazioni contattare il numero 0564 470111.