Artuso, incarico per prevenire gli abusi

Cristiana Artuso è stata nominata "Responsabile Safeguarding dei Campionati Europei di Atletica Leggera" che si terranno a Roma nel mese di giugno.

Dopo una vita trascorsa nelle piste di atletica con la maglia azzurra nella specialità mezzofondo e dopo il suo impegno decennale con l’associazione Skeep a supporto della disabilità e di chi è più fragile da tutelare, oggi ha iniziato una nuova carriera da psicologa del benessere e dello sport. Sono bastati pochi mesi di attività e subito sono arrivati i primi importanti riconoscimenti nazionali. Dopo il progetto di prevenzione Stronger Together con la Fidal dedicato alla nazionale giovanile e la nomina a membro di commissione del Safeguarding sempre per la Fidal di alcuni mesi fa, adesso ha ottenuto questo nuovo, prestigioso incarico. Il Safeguarding è un organismo che si occupa di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, discriminazione, sfruttamento e di tutelare i più fragili.

"Il Campionato Europeo – afferma Artuso – vedrà per la prima volta il Safeguarding presente e sono profondamente onorata di ricoprire il ruolo responsabile per questo evento e di collaborare con il Safegarding Officer dell’European Athletics. Aver ricevuto in poco tempo tutti questi prestigiosi incarichi mi rende orgogliosa, ma allo stesso tempo mi investe di grande responsabilità. Credo fortemente in ciò che faccio, negli strumenti tradizionali integrati da quelli innovativi, nei percorsi che faccio insieme ai pazienti per raggiungere il benessere psicofisico, nei convegni o nei contributi di formazione che trasmetto".