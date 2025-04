Arte senza confini. Murales realizzato dentro il carcere

MASSA MARITTIMA

Mattinata importante per il carcere di Massa Marittima perché, dopo quattro giorni di lavoro è stato presentato il murales che ha visto coinvolti oltre ad Alice Mazzilli e Marco Milaneschi, artisti, anche studenti e detenuti. "Arte senza confini tra rinascita e speranza", ideato e promosso dall’associazione Operazione Cuore guidata da Laura Romeo, vede, l’iniziativa, alla sua quinta edizione nelle strutture detentive, e ha coinvolto oltre ad alcuni ospiti del carcere anche gli studenti, una quindicina, dell’Isis "Carducci-Volta-Pacinotti" di Piombino. Grazie al pieno supporto del preside Cristiano Lena, gli studenti sono stati seguiti dalle insegnanti Lorella Niccolini e Odetta Barani . "L’arte è un mezzo per abbattere i pregiudizi e unire le generazioni, e ne abbiamo avuto prova in tutti i nostri percorsi" ha detto Laura Romeo, presidente di Operazione Cuore, associazione che dal 2016 si impegna in attività di supporto per chi vive situazioni di fragilità in particolar modo minori. Al momento della presentazione del lavoro, oltre agli esecutori materiali, c’erano ancora Martina Carducci del Carcere di Porto Azzurro in sostituzione della direttrice Maria Cristina Morrone, che aveva un impegno. Nell’affresco spiccano simbologie come la bilancia della Giustizia , rondini in volo, fiori sull’erba voluti proprio dai detenuti che hanno collaborato all’opera. A margine, su una sorta di pergamena, tutti i nomi dei ragazzi che ci hanno lavorato. Fra gli ospiti della mattinata il sindaco Irene Marconi con l’assessore, Gucci, il Parroco don Filippo Balducci insieme ad alcune delegazione non ultima quella del Rotary e della Croce Rossa. Ai presenti è stato offerto un organizzatissimo e perfettamente riuscito rinfresco , realizzato da detenuti.

Roberto Pieralli