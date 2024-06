Arriva "Aziende on Campus". Orientamento al lavoro

"Aziende on Campus", l’evento di orientamento al lavoro dell’Università di Siena, arriva a Grosseto. Il Placement Office di Ateneo, con il supporto della Fondazione Polo Universitario Grossetano e del Centro per l’impiego di Grosseto, organizza un momento di orientamento al lavoro e recruiting rivolto a studentesse e studenti, laureate e laureati dell’Ateneo, che potranno incontrare imprese locali alla ricerca di giovani talenti. Appuntamento giovedì alle 16 alla Fondazione Polo, in via Ginori 43. Rappresentanti delle aziende saranno disponibili ai desk per informazioni e per illustrare i servizi offerti e le opportunità di inserimento in azienda e per raccogliere i curricula; l’evento è aperto ai giovani interessati.

Si inizia con l’introduzione all’evento e la presentazione delle aziende ed enti. Saranno proposti interventi su "Ordini professionali: caratteristiche e servizi", "Uno sguardo sulle aziende" e su "Servizi del Centro per l’Impiego-Arti Toscana". Dalle 17 alle 19 nel Giardino dell’Archeologia saranno presenti desk informativi aziendali dove potranno essere consegnati i curricula. Saranno presenti con desk informativi: Barghi immobiliare; C&P Adver Effigi; Giocolare Kalimero Studio, comunicazione & marketing; L’Altra Città; Le Orme; Rrd-Roberto Ricci Designs. Oltre a Centro per l’Impiego di Grosseto/Arti; Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto; Ordine dei giornalisti; Ordine professioni infermieristiche di Grosseto; Placement Office di Ateneo.