Aree pedonali e parcheggi, le novità Come cambia la viabilità in centro

"Dalle 21 alla mezzanotte via del Molo sarà completamente pedonale". Sono in via di definizione alcune novità sulla circolazione e sui parcheggi di Porto Santo Stefano, che già nel prossimo week end si potranno vedere soprattutto in via del Molo. Dal fine settimana saranno infatti attive le ztl nei centri abitati. Il sindaco Arturo Cerulli annuncia infatti che, nelle ore serali, non sarà possibile accedere a via del Molo neanche per chi ha il permesso, come detto dalle 21 fino alla mezzanotte. Non solo; oltre a questa novità, sparirà anche la possibilità di parcheggiare proprio di fronte agli yacht in via del Molo, dove ricompariranno le transenne che delimiteranno la strada dalla zona pedonale. "Questo in virtù dei 60 posti macchina che abbiamo realizzato in somma urgenza al giardino Iacovacci – dichiara Cerulli –. Penso che riguardo quei lavori non ci sia stato veramente nessun problema, poi se ce lo chiederanno in consiglio comunale risponderemo. Il resto è scritto nella determina". Determina nella quale si legge che "per definire l’affidamento alla ditta dei lavori manutentivi, fra il 22 e il 25 maggio l’impresa, presente perché titolare del cantiere di demolizione dell’ex cinema, avviava i lavori di rimozione del cantiere. Per perfezionare l’affidamento, il 25 maggio – si legge ancora – è stata avviata la procedura sulla piattaforma Start della Regione Toscana per garantire la trasparenza dell’affidamento. Per la situazione di somma urgenza venutasi a creare il 29 maggio e vista la presenza di situazioni di grave incuria e degrado con specie infestanti incompatibili con il contesto urbano, è stato effettuato un intervento di somma urgenza necessario, urgente e inderogabile per ripristinare le condizioni di igiene, sicurezza e agibilità sull’area". Argomento che verrà trattato il prossimo lunedì 19 in consiglio comunale e per il quale sono attese diverse domande e obiezioni da parte dell’opposizione. Sempre per quanto riguarda i parcheggi, per chi è in possesso di bollino rosso è inoltre possibile in questo periodo parcheggiare all’interno del cancello del capannone Varoli (e due ore con disco orario per chi ha il bollino verde), in attesa che si espleti la manifestazione di interesse e la successiva gara ad evidenza pubblica, "entro una quindicina di giorni" stando alle previsioni del primo cittadino, per trovare un gestore dell’area. Gara che avverrà anche per l’ex Aeronautica, per circa 1000 metri quadri di terreno all’interno di quello che una volta era terreno militare oggi in mano al Comune.

Andrea Capitani