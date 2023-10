Archivio storico di Roccastrada: Accordo con l'Università di Firenze per Studio Fattibilità

Il Comune è a lavoro per realizzare un archivio storico locale e per questo è stata sottoscritta una convenzione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità. Adesso il patrimonio dell’Archivio storico è diviso fra più sedi e l’obiettivo è crearne uno unico in via del Portoncino, al piano superiore dell’attuale magazzino comunale. Il progetto sarà curato dal professor Giulio Basili.

"Da tempo – dice l’assessore alla Cultura Emiliano Rabazzi – sentiamo l’esigenza di riunire e catalogare il nostro archivio e la collaborazione, non onerosa, con l’Università di Firenze ci permetterà di realizzare questo obiettivo nella sede di via del Portoncino".

La creazione dell’archivio storico di Roccastrada è resa possibile anche grazie al supporto della Rete Grobac, delle Biblioteche e degli archivi di Maremma, dell’Isgrec, Istituto storico grossetano per la Resistenza e l’età contemporanea, che si è occupato, sin dal 2018, dell’inventariazione e della catalogazione. Il progetto si è concretizzato con l’analisi della documentazione storica, l’individuazione delle serie archivistiche, la redazione delle schede analitiche, il riordino e inventariazione dell’archivio storico post-unitario del comune di Roccastrada. "Con questo ulteriore passaggio – conclude l’assessore Rabazzi – ci avviciniamo al raggiungimento del nostro scopo, quello di riorganizzare il patrimonio disponibile e renderlo fruibile a cittadini e studiosi, favorendo la crescita sociale e culturale della comunità e una maggiore conoscenza del territorio e del suo passato attraverso la raccolta documentaria".