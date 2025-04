Archivio di Stato. La Liberazione in Maremma

Per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione italiana, l’Archivio di Stato di Grosseto, in collaborazione con l’Istituto Storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isgrec) e Anpi Comitato provinciale di Grosseto, con il Gruppo Tradizioni popolari ’Galli Silvestro’, il Circolo Filatelico Numismatico Maremmano ed Ecista, propone una mostra di documenti archivistici e di altri oggetti provenienti da collezioni private, testimonianze del lungo e difficile periodo della Liberazione che, anche in Maremma, restano a memoria delle tante vite sacrificate per la Libertà.

L’inaugurazione della mostra è in programma oggi alle 16 nella sala conferenze al primo piano dell’Archivio di Stato di Grosseto, in piazza Socci, nel centro storico cittadino, e seguiranno interventi e riflessioni sulla Liberazione in Italia e in Maremma da parte degli organizzatori, dei rappresentanti dell’Isgrec e di quelli dell’Anpi.

L’evento è organizzato in collaborazione quindi con l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, dell’Anpi (comitato provinciale di Grosseto), del Gruppo Tradizioni Popolari ’Galli Silvestro’, del Circolo filatelico numismatico maremmano, e dell’agenzia di comunicazione ’Ecista - Tecnologie di fruizione culturale’.

Sono esposti documenti di particolare interesse e, facendo parte di collezioni private, anche altrimenti difficili da poter ammirare se non in questa occasione. Un ’percorso’ attraverso il quale sarà quindi possibile ricostruire la storia locale di quegli anni così critici.

L’accesso alla mostra è libero e gratuito e non occorre la prenotazione. I documenti resteranno esposti da oggi fino al prossimo 17 maggio e sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico dell’Archivio di Stato.

Per maggiori informazioni è comunque possibile telefonare al numero 0564 24576, oppure scrivere una mail all’indirizzo email as- [email protected].