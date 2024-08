Apre il "Saturnia Film Festival". L’edizione è dedicata a Mastroianni

Quando il cinema passa tra i borghi maremmani per un viaggio tra corto e lungometraggi. Torna la kermesse "Saturnia Film Festival", un festival itinerante giunto alla sua settima edizione, organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions nato per unire cittadini, territorio, eccellenze culturali ed eno-gastronomiche, trasformando le piazze dei borghi più belli della Maremma in "Cinema sotto le Stelle". Da Saturnia fino a Montemerano e Rocchette di Fazio, per cinque giornate tra proiezioni, incontri con gli ospiti, mostre, degustazioni e iniziative collaterali. Settima edizione dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della nascita. Sono più di 600 i lavori pervenuti ad oggi al concorso per cortometraggi tradizionale fulcro della manifestazione, 9 i film selezionati per il 2024 nelle tre categorie fiction, animazione e documentario, e 3 lungometraggi opera prima o seconda. Tra gli ospiti e talent presenti alle serate: Barbara Ronchi, Piero Messina, Carlotta Gamba, Darko Peric, Lodo Guenzi,Cinzia TH Torrini.Si conferma la sezione dedicata al lungometraggio italiano d’autore, che premia le tre opere prime e seconde più significative prodotte nell’ultimo anno e i loro protagonisti. I film selezionati per questa edizione sono "Non riattaccare" di Manfredi Lucibello, "Another End" di Piero Messina e"Gloria!" di Margherita Vicario. Per quanto riguarda i corti in concorso: "’Ivalu" di Anders Walter oggi alle 21 insieme a "L’acquario" di Gianluca Zonta , domani alle 21 "Things Unheard Of" di Ramazan Kiliç, "Dive" di Aldo Giuliano,sabato sempre alle 21 "Lip Virgin" di Shimrit Eldis, "Un lavoretto facile facile" (Easy In Easy Out) di Giovanni Boscolo, e domenica alle 20.45 "Everywhere" di Tommy Ng 8 Step C., "The Black reCat" di Paolo Gaudio, "Spring Walt" di Stefano Lorenzi e leiniziative saranno ospitate in luoghi suggestivi: oggi in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, domani in piazza di Rocchette di Fazio, sabato in piazza del castello a Montemerano e come di consueto, nello spazio del parco termale Terme di Saturnia "Natural Destination" domenica.

"Le novità di quest’anno – afferma Antonella Santarelli presidente del festival – saranno Saruria Pitch per i cineasti emergenti e la presentazione di 5 film sperimentali per la sezione Art Short School con gli studenti di due istituti". "L’obiettivo – dice il direttore artistico del festival Alessandro Grande – è di unire da sempre il nostro territorio agli autori". "Come amministrazione abbiamo aderito al festival sette anni fa – dice Andrea Caccialupi assessore al turismo –- credendoci sempre". L’ingresso sarà gratuito.

Maria Vittoria Gaviano