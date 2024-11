Apre i battenti il dormitorio di via Gozzi

Apre i battenti lunedì nella sala polivalente in via Gozzi a Grosseto, il servizio di accoglienza notturna per le persone senza dimora, gestito, per conto del Comune e del Coeso Società della salute, dalla cooperativa Solidarietà è crescita. Un servizio aggiuntivo che il Comune di Grosseto ha chiesto di realizzare, come già avvenuto in passato, per offrire accoglienza alle persone nel periodo normalmente più freddo dell’anno. La struttura di via Gozzi può ospitare fino a un massimo di venti persone, è aperta dalle 19 alle 8 del mattino successivo, vi si accede liberamente e, prima di lasciare la struttura, le persone accolte potranno fare colazione. Il servizio di accoglienza notturna per le persone senza dimora sarà attivo fino al 31 marzo prossimo. "Oltre a Grosseto, l’accoglienza è garantita anche a Follonica – spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso Sds –. In questo modo, nelle due città più popolose e più di passaggio della nostra area sociosanitaria, si può dare risposta a un bisogno concreto. Per le persone senza dimora è attivo, a Grosseto, lo sportello Help center in piazza Marconi 1, dove è possibile avere informazioni sui servizi presenti sul territorio e ricevere beni di prima necessità. Info 331 6136397.