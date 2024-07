Appuntamento con il festival Cromatica. Storie di donne per aiutare le donne

Terzo appuntamento oggi alle 21.15 nell’hotel Terme Leopoldo II, a Marina di Grosseto, con il festival "Cromatica". Una serata intensa e carica di significato, che partirà dalla celebre opera "Tosca" di Giacomo Puccini per raccontare le storie delle donne maltrattate della Capitale. Il tema della serata, "Dalla serenata al canto della popolana: le voci delle donne nella storia della canzone romana", celebrerà le voci femminili che hanno segnato la cultura musicale e letteraria romana.

"Le storie delle donne di Roma – spiegano gli organizzatori – saranno narrate non solo attraverso la musica, ma anche con le parole e i versi di grandi autori come Pier Paolo Pasolini, Aldo Fabrizi, Giuseppe Gioachino Belli e Trilussa. Queste storie canteranno di amore, violenza, madri, mogli, e delle loro vite intrise di dramma e passione, risuonando nei vicoli del centro, lungo il Lungotevere e nelle strade di periferia".

Sarà presente a fotografare la serata Vanessa Ruscis (nella foto), una fotografa d’arte che ha vissuto nel territorio senese per quasi vent’anni e attualmente lavora tra Roma e Londra. Ruscis espone regolarmente in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Impegnata per i diritti delle donne e delle minoranze, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno sociale nell’arte.

Ospite d’onore della serata sarà l’associazione Olimpya De Gouges, che da anni si impegna nella lotta contro la violenza sulle donne.

Il ricavato della serata, a offerta minima di 10 euro, sarà in parte devoluto a supporto delle attività dell’associazione.