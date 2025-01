Appuntamenti previsti anche nel Golfo

Saranno commemorate le vittime dell’olocausto anche a Grosseto, Follonica e Roccastrada. Domani il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Provincia, l’Isgrec e l’Anpi organizza, in occasione della "Giorno della Memoria", una cerimonia. L’appuntamento è fissato per le 9.30 di fronte al palazzo comunale.

Domani commemorazione fuori dal palazzo del Comune anche a Follonica. Nella Città del Golfo il Comune celebrerà questo appuntamento insieme ad Anpi e tutta la città, depositando una corona di fiori gli internati militari follonichesi, ovvero coloro che furono imprigionati e deportati per essersi rifiutati di aderire al fascismo, i cui nomi sono riportati sulla targa posta sulla facciata del Comune. Alla commemorazione interverranno il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, la responsabile progetti scuola Anpi sezione "Ranieri" di Follonica e la direttrice dell’Istituto Storico Grossetano Della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Ilaria Cansella.

La Sezione Anpi di Roccastrada in collaborazione con Isgrec e l’ amministrazione comunale guidata da Francesco Limatola (nella foto) intende ricordare e celebrare la "Giornata della Memoria", domani alle 11.30 al seminario di Roccatederighi. Il territorio roccastradino, ed in particolare il paese di Roccatederighi, ebbe un ruolo significativo per la Maremma in questa tragica fase della seconda guerra mondiale, in quanto nella Villa del Seminario fu realizzato un campo di smistamento di ebrei, molti dei quali furono deportati verso i lager nazisti, senza ritorno.