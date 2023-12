Approvato il bilancio. Le previsioni

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Al centro due importanti lavori: il rifacimento della copertura delle scuole di Marsiliana e primo stralcio dei lavori di rifacimento delle scuole di Saturnia. Queste due opere, per una stima totale di 1.402.500 euro, sono finanziati per 202.500 euro con gli oneri di urbanizzazione e per 1.200.000 euro mediante ricorso all’indebitamento. Altro passaggio importante in Consiglio è stato quello della proroga per altri due anni del Piano operativo, strumento che stabilisce le porzioni di territorio, sia urbanizzato che rurale, in cui è possibile intervenire con operazioni di trasformazione o di tutela, recupero e valorizzazione, in attesa che venga approvato il Piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

"Questo schema di bilancio – afferma l’assessore Marco Galli (nella foto) – è stato improntato, per la prima volta, con le modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, il quale impone tempistiche rigide". Per quanto riguarda la parte corrente l’amministrazione è intervenuta esclusivamente sull’imposta di soggiorno, innalzando le tariffe per destinare il gettito a un progetto di sviluppo turistico. "Al livello politico – afferma il gruppo di maggioranza – riteniamo incredibile come l’ex assessore ai Lavori pubblici Valeria Bruni possa essersi astenuta sul voto della proroga del piano operativo e anche sull’innalzamento dell’imposta di soggiorno. La minoranza invece divisiva e miope come sempre, anche questa volta non ha perso l’occasione di andare contro lo sviluppo del territorio, contro il rifacimento delle scuole, di fatto contro le famiglie e i bambini".