Approvato il bilancio del Comune: "Salvaguardato il sociale. E adesso investimenti importanti"

Il Consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 che prevede una manovra complessiva di circa 36 milioni di euro. La spesa in conto capitale si aggira sui 12 milioni di euro mentre quella di spesa corrente è di 9 milioni e 894mila euro. Nel corso dello stesso Consiglio è stato approvato anche il Piano triennale delle opere pubbliche.

"Nonostante la previsione di minori entrate e la permanenza di extra costi, quello del Comune di Massa Marittima è un bilancio in equilibrio – ha commentato Irene Marconi (nella foto), sindaca di Massa Marittima – che mantiene tutta la spesa per il sociale e lascia spazio a investimenti importanti. Tra gli interventi strategici del primo anno, che sono stati inseriti nel Piano delle opere pubbliche, vi è la ripavimentazione di piazza Garibaldi, i progetti di riqualificazione delle mura civiche sia dal lato di via Chiassarelli che dalla parte dell’Orto del Melaio. Per quanto riguarda la porzione di Mura che è stata interessata dal crollo, provvederemo a concordare l’intervento di ripristino. È pronto il progetto esecutivo per la costruzione della nuova scuola di Valpiana e abbiamo ricevuto in questi giorni i tecnici che si occupano della progettazione della nuova scuola di Prata. Sempre a Prata, abbiamo proposto la ristrutturazione di piazza Mazzini".

"È attualmente in corso uno stralcio della palestra, da 700mila euro e si stanno eseguendo alcuni lavori alla piscina – prosegue la sindaca –. Stiamo inoltre predisponendo il progetto di asfaltatura di via Boito nel tratto più ammalorato".

"Coinvolgeremo i nostri concittadini nella progettazione per il miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque del lago dell’Accesa – aggiunge Irene Marconi – un intervento sul quale il Comune ha ottenuto un contributo di 500mila euro sulla strategia nazionale delle Aree Interne".

"Sulle tariffe – conclude la sindaca – abbiamo dovuto ritoccare quella della mensa scolastica che era invariata dal 2013 con un adeguamento che comunque non lascia alle famiglie la copertura dell’intero costo del pasto, che ammonta per il comune a 6,20 euro a bambino. Invariato il costo del trasporto scolastico e ci impegneremo per contenere l’aumento del servizio Tari."