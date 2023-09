Apprendimento permanente a Grosseto: focus oggi al Polo Universitario

Il diritto all’apprendimento permanente, scarsamente conosciuto e raramente esercitato, è uno dei fondamenti su cui si basa lo sviluppo armonioso della società. Nelle sue "Raccomandazioni il Consiglio Europeo" sottolinea l’importanza di investire nel miglioramento delle competenze della popolazione adulta e nell’apprendimento permanente con l’obiettivo, entro il 2030, del 60% di partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione. Parlare di apprendimento permanente è dunque un dovere e una necessità pressante, soprattutto in contesti di provincia. Il Cpia 1 Grosseto e la Fondazione Polo Universitario Grossetano hanno organizzato un momento di condivisione, riflessione e studio sulle opportunità di apprendimento per tutto l’arco della vita offerte nel territorio provinciale: oggi dalle 9 alle 12 al Polo Universitario Grossetano, In via Ginori 43 si terrà l’incontro dal titolo "La rete dell’apprendimento permanente nella provincia di Grosseto – Stato dell’Arte e prospettive"; il seminario ospiterà interventi dei diversi attori dell’istruzione e della formazione per gli adulti. L’evento sarà l’occasione per sottolineare come apprendere sia una realtà legata alla vita di tutti e tutte, in qualsiasi momento e contesto: sarebbe imperdonabilmente riduttivo dunque relegarne il ruolo all’ambito scolastico e formativo. Così come le possibilità di apprendere si intrecciano nella trama della vita di ognuno, è nella rete di enti, scuole, volontariato, settori occupazionali che esse evolvono in conoscenze e abilità organizzate in nuclei di competenza.