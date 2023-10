Aperitivo solidale per l’ambulanza Cri

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna oggi alle 18 sarà ad Orbetello, su invito della Croce rossa italiana, per partecipare all’iniziativa organizzata dalla stessa organizzazione umanitaria in collaborazione con Guya Sarperi nel "Gagu’ Caffè" di piazza Cortesini.

Ci saranno altri amministratori comunali, volontari e delegati di Cri, Comitato Costa d’Argento.

"Si tratta di un aperitivo solidale – spiega Piera Casalini – organizzato per raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza, dotata di barella elettrica. Al progetto hanno già aderito numerosi operatori economici locali, fra i quali Unicoop Tirreno, sezione soci Costa d’Argento, Guya Sarperi, le associazioni di categoria. La campagna proseguirà con Gustatus quando la Cri avrà uno stand in piazza, un gazebo ai giardini di piazza Cortesini e una ludoteca nella zona dei Bastioni spagnoli".