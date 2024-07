Apericena e Conte Max al "Dolce Vita" per gli Amici di Zanzibar

Tutto pronto per l’appuntamento di oggi nello stabilimento balneare "Dolce Vita", a Marina di Grosseto, promosso dall’associazione Amici di Zanzibar e del mondo. "Vogliamo raccogliere fondi – dichiara Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – per le protesi per alcuni dei bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la nostra scuola. Alle 20 apericena, poi spettacolo del Conte Max e Dima e poi la sfilata a bordo piscina.