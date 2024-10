Anteprima del "Festival del cavallo". Polo Le Clarisse, doppio evento

In occasione del "Festival del cavallo" il Polo Culturale le Clarisse presenta la mostra "Il sogno del cavallo azzurro" che celebra due avvenimenti: la manifestazione "Il sogno del cavallo" e l’opera "Marco Cavallo" che hanno legato la figura del cavallo alle forme espressive artistiche.

La manifestazione d’arte internazionale "Il sogno del Cavallo" è stata realizzata a Grosseto nel 1995, riunendo opere d’artisti internazionali chiamati a creare opere riflettendo e giocando sul tema del cavallo, interpretato sia come animale sia come elemento onirico. La rassegna comprendeva tre mostre tenutesi al Cassero senese, segno del legame tra il territorio e la presenza del cavallo. Tra le opere in mostra sono presenti i lavori di Giosetta Fioroni, Sergio Vacchi e Nanda Vigo.

Un’opera in particolare, "Sosta di cavalli sul lungomare di Trieste di Giovanni Lomi", funge da raccordo con l’altro avvenimento protagonista della mostra, la realizzazione di Marco Cavallo a Trieste.

"Marco Cavallo" è il celebre cavallo azzurro in cartapesta che, nel 1973, guidò il corteo dei malati psichiatrici fuori dal manicomio di Trieste diretto da Franco Basaglia.

Lo psichiatra fu tra i fautori della legge 180/1978, la Legge Basaglia, di cui porta infatti il nome. La realizzazione dell’opera ha coinvolto i degenti dell’ospedale attraverso attività espressive tenute da artisti. La mostra è visitabile, a ingresso gratuito, da oggi a domenica negli orari di apertura del Museo. In occasione del "Festival del cavallo", domani e sabato il Polo Culturale le Clarisse resterà aperto fino alle 23. Sono in programma visite guidate oggi, domani e sabato. Prenotazioni al numero 0564 488066.