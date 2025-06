Ansedonia, 40 immobili inagibili. Avviati gli accertamenti

Ansedonia (Grosseto), 25 giugno 2025 – Quaranta immobili inagibili. Il Comune di Orbetello ha avviato 40 procedimenti di dichiarazione di inagibilità per altrettanti immobili privati situati ad Ansedonia. I proprietari interessati avranno adesso 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e integrare la documentazione già richiesta dagli uffici comunali.

“Nei mesi scorsi – fa sapere l’amministrazione – è stata condotta un’attenta attività di verifica su numerosi immobili privati presenti nella zona, con l’obiettivo di accertarne l’agibilità. Sono stati richiesti, tra l’altro, i certificati di abitabilità e i documenti che attestano il regolare allaccio alle fognature pubbliche”.

A seguito delle verifiche effettuate e delle indagini avviate dalla Procura di Grosseto, gli uffici tecnici comunali hanno notificato l’avvio del procedimento di dichiarazione di inagibilità ai proprietari che non hanno fornito la documentazione nei tempi previsti.

“Gli immobili coinvolti sono 40 – spiega ancora il Comune – e, in assenza di riscontri o documenti da parte dei titolari, si è reso necessario procedere con la notifica formale dell’avvio dei procedimenti”.

Ora i proprietari hanno trenta giorni, a partire dalla notifica, per far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da atti o altri elementi utili alla valutazione. In caso di mancata risposta entro i termini, l’amministrazione procederà comunque con l’emissione del provvedimento di dichiarazione di inagibilità. Resta inoltre ferma la possibilità di applicare eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.