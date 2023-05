"Animali, uomini e parchi", il libro di Sammuri

In occasione della Giornata europea dei parchi, il Museo Casa Rossa Ximenes alla Diaccia Botrona, ha ospitato la presentazione del libro scritto da Giampiero Sammuri e Gianni Montesano dal titolo "Animali, uomini e parchi". Sammuri, presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha dialogato con Emiliano Mori ricercatore del Cnr-Iret della sede di Sesto Fiorentino davanti ad un attento pubblico composto dagli alunni delle classi 1A e 1B della scuola Media "Orsino Orsini", dagli iscritti all’Università della Terza età della cittadina costiera e da alcuni operatori del settore ambientale e faunistico del territorio. "Abbiamo deciso di festeggiare questa giornata con uno dei maggiori esperti di conservazione della natura e di gestione delle aree protette – ha detto il sindaco Elena Nappi - uno zoologo tra i più grandi conoscitori della fauna dei nostri territori, che è stato per anni a guida di Federparchi e che può trasmettere la professionalità e la passione di portare avanti un mestiere affascinante quanto complesso. Il suo operato è un esempio autorevole per i nostri ragazzi". "Il libro – aggiunge Sammuri - descrive animali, uomini e parchi attraverso esperienze personali dell’autore e approfondimenti scientifici delle tematiche generali. Sono 757 le specie animali che secondo l’Iucn si sono estinte dal 1500 a causa di attività umane. Oggi però parchi e uomini insieme, con l’aiuto della scienza, possono fare tanto per contrastare la perdita di biodiversità correggendo errori commessi e prevenendo nuovi scenari". Il lavoro di Sammuri si divide in due parti ed inizia trattando la biodiversità e le esperienze di conservazione spiegando le ricerche svolte nelle grotte del grossetano, sul falco pescatore, su lupi, orsi, cinghiali. Una sezione del libro è dedicata a cacciatori e animalisti, ma si affrontano anche i temi della piccola e della grande fauna e degli equilibri ecosistemici, riportando sempre dati scientifici intrecciati al racconto di esperienze sul campo.