Andrea, neo assunto da Poste: "Esperienza molto stimolante. Calma e concentrazione"

Andrea Migliorini è una delle sei risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Castel del Piano. "Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico ed elettrotecnico ho deciso di buttarmi nel mondo del lavoro – inizia Andrea Migliorini – Fra le tante esperienze lavorative che ho svolto rientra anche quella da Portalettere, svolta due anni fa. Ho quindi avuto già modo di scoprire il mondo di Poste Italiane, un’azienda che ha aperto la strada per il mio futuro. Questa esperienza, pur non essendo semplice, mi ha permesso di crescere ulteriormente a livello lavorativo e personale". Poi prosegue: "Quando ho avuto la possibilità di poter rientrare a far parte di questa grande famiglia, ricoprendo il ruolo di sportellista – ha aggiunto – non ci ho pensato due volte ad accettare nonostante dovessi trasferirmi dalla Puglia. Ho iniziato facendo pratica all’ufficio di Grosseto 5, dove vi era una notevole affluenza e, nonostante questo, ci tengo a ringraziare la Direttrice e le colleghe che hanno avuto grande pazienza nell’insegnarmi le varie procedure e ad accogliermi in ufficio creando un clima sereno". Poi chiude: "Dopo tre settimane ho iniziato a lavorare a Castel Del Piano, dove sono stato assegnato. Ho già iniziato i primi distacchi in uffici mono operatore dove ricopro il ruolo di direttore. Sono passati solo due mesi e mezzo dalla mia assunzione ma in questo periodo ho avuto modo di capire che questo lavoro può essere stressante e arduo ma se non si perde la calma e la concentrazione può essere più semplice di quanto sembri, che anche le operazioni più complesse a lungo andare risulteranno facili e che mi piace molto lavorare a contatto con gli utenti ed essere d’aiuto".