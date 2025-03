Anche l’Auser per la giovane mamma. Aiuto con i servizi e sottoscrizione

Anche Auser Grosseto ha deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno e solidarietà verso Irene (la donna che dovrà sottoporsi ad un lungo periodo di riabilitazione e dotarsi poi di costose protesi per gli arti superiori e inferiori) coinvolgendo le sue diciasette affiliate presenti in provincia che si concretizzerà con iniziative tese a coinvolgere i 6.400 associati che partecipano alle attività di socializzazione, oltre richiedere supporto per accompagnamenti sociali per visite, terapie, incombenze amministrative. "Chi volesse partecipare indipendentemente della loro adesione ad Auser – dice il presidente Franco Miglianti –, indichiamo il conto corrente intestato ad ’Auser Grosseto Volontariato Odv’ (Iban IT44R 08851 14302 0000 0022 5456) avendo cura di indicare come causale “pro Irene”. Al termine della campagna di raccolta fondi, la somma dell’importo raccolto sarà resa pubblica sui quotidiani e sul nostro sito facebook".