Analisi del sangue. Novità per le prenotazioni

Novità da oggi per chi prenota le analisi del sangue in provincia di Grosseto, perché l’Azienda Asl Toscana Sud Est ha incluso nella piattaforma online anche i punti prelievo minori, quelli che non erano stati interessati dalla novità durante la prima transizione e che sono attivi anche solo un giorno a settimana.

Da oggi, quindi, coloro che avranno necessità di prenotare dovranno accedere a https://zerocode.sanita.toscana.it/#/public/preno e compilare la richiesta inserendo anche i dati della ricetta elettronica dematerializzata.

"La procedura – spiegano dalla Asl – prevede la possibilità di scegliere il luogo,la data e l’ora preferite fra quelle disponibili. Tutte le persone che non hanno dimestichezza con le piattaforme online, per assistenza alla prenotazione, possono fare riferimento allo sportello Cup. Oppure è possibile chiamare i seguenti numeri: 800 500483 da telefono fisso o 0564 972191 da telefono mobile. La piattaforma ZeroCode è accessibile anche dai Totem Punto Sì dislocati nei plessi dell’azienda sanitaria".

"Il nuovo portale ZeroCode permetterà un migliore accesso alle prestazioni di laboratorio – dichiara Alessandro Militello (nella foto), direttore Uoc Gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino –. Stiamo lavorando anche alla prenotazione online per l’accesso agli sportelli in modo da ridurre i tempi di attesa per coloro che si prenotano".