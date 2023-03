Amministrative a Gavorrano Maule: "La sinistra si può battere"

"Sono felice e orgoglioso di aver lavorato in questi anni ad una coalizione compatta. Questo risultato è oggi sotto gli occhi di tutti". Inizia così Andrea Maule, candidato sindaco al Comune di Gavorrano per la coalizione di Centrodestra nella giornata dell’inizio della campagna elettorale. " Un impegno – aggiunge – teso a valorizzare la coalizione di centro-destra, sia nel rispetto del valore di ogni singolo partito, sia nel portare avanti una politica, dai banchi dell’opposizione, capace di mettere al centro gli interessi e le istanze di tutto quanto il territorio gavorranese. Ho sempre agito, in questi cinque anni, anteponendo il valore del gruppo, rispetto agli scatti in avanti o alle fughe in solitaria del singolo. E oggi, che ci troviamo tutti insieme a presentare un progetto comune per amministrare Gavorrano nei prossimi cinque anni, mi convinco di aver centrato questo primo obiettivo. Cosa di cui, non nascondo, ne vado particolarmente fiero". Poi apre al Terzo Polo: "La coalizione di centro-destra dovrà, ragionevolmente, tener conto delle dinamiche del territorio. Oggi associazione costituita, ma innanzitutto persone di valore con le quali sto condividendo un percorso che ci condurrà, sono convinto, a fare qualcosa di importante su Gavorrano. Ma non solo. Accolgo con grandissimo piacere il supporto dell’Udc e dei Popolari e Riformisti. Ovviamente questa convergenza sulla mia candidatura, e quindi sulla volontà di rilanciare insieme il comune di Gavorrano, è un indicatore chiaro di come le idee, se buone, possano trovare supporto e condivisione da più parti". Condivisione, dunque, che trova sul tavolo anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier. "Questo tavolo è la dimostrazione plastica di una unione di intenti forte e coesa che vuole realizzare, per Gavorrano, qualcosa di davvero importante per il suo futuro – chiude Maule – Sono una persona molto pratica, poco amante della retorica. Purtroppo i giri di parole, in politica, trovano facilmente casa, ma non saranno assolutamente né la cifra né il modo con cui verrà condotta la campagna elettorale. La nostra sarà una campagna elettorale molto concreta, incentrata sul confronto e sulla proposta, mantenendo sempre i piedi a terra e lo sguardo in avanti".