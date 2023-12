Altra morìa di storni. Terzo caso in città

Un’altra morìa di storni in città, ed è il terzo caso in pochi giorni. Questa volta è accaduto nel parco di via Pascoli dove venerdì sera decine di esemplari hanno iniziato a cadere dai rami dove si erano posati e a morire in pochi secondi. Quanto accaduto è stato segnalato dai componenti dell’associazione Maremma Pronatura ai carabinieri, che già erano intervenuti per uno stesso caso negli spazi intorno all’ospedale Misericordia con il personale del Nucleo Forestali accompagnati dai tecnici del Servizio Veterinaria della Asl. Ancora ignote le cause delle morìe, ma a questo punto sorge il sospetto che possa trattarsi di avvelenamento.