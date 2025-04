’Alta Maremma’. La cosmesi fra mito e realtà

Il Lions Club Alta Maremma ha ospitato il professor Marco Andreassi, docente di ’Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche’ all’Università di Siena, che ha tenuto la conferenza dal titolo ’Nuove frontiere della biodiversità nella cosmesi: tra mito, realtà, presente e futuro’.

Andreassi, durante la sua relazione, ha spiegato al numeroso pubblico presente come la cosmesi abbia origini antichissime (addirittura le prime tracce sull’utilizzo dei cosmetici risalirebbero al 1500 A.C. rinvenute tra gli scritti di un papiro di epoca egizia) e dell’evoluzione che ha avuto nel corso dei secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove i grandi produttori sono sempre più attenti alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza, efficacia e utilizzo di sostanze di origine naturale. Addirittura oggi anche gli scarti di alcune lavorazioni, come quella dei pomodori e delle olive, ricchi di sostanze antiossidanti che sarebbero stati buttati e quindi sprecati, vengono invece utilizzati nella produzione di prodotti cosmetici di alta qualità.

Il professore ha poi illustrato alcuni dati economici per far comprendere quanto l’industria della cosmesi sia importante non solo a livello mondiale (con gli Stati Uniti che la fanno da padrone e con la Cina e addirittura l’Africa come realtà in forte crescita), ma anche per il mercato italiano, dove nel 2024 ha sviluppato un fatturato di oltre 16 miliardi di euro che, considerando anche l’indotto, arrivano quasi a triplicarsi.

Al termine il presidente Claudio Pacella ha insignito il socio Luigi Costagli del ’Melvin Jones Fellow’, la più alta onorificenza Lions che viene conferita a quei soci che hanno dedicato un particolare impegno al perseguimento delle finalità dell’associazione.

Il prossimo appuntamento del Club è fissato per sabato alle 17.30 nella sala Bicocchi, a Follonica, con il convegno aperto al pubblico dal titolo ’Salviamoci la pelle’. Dopo i saluti del sindaco Matteo Buoncristiani e l’introduzione di Pacella interverranno Roberto Cavagna, dermatologo, sul tema ’Salute della pelle, rischi e pericoli. Integrazione orale e cosmetica. Prevenzione e diagnosi oncologica’, e Renzo Giannoni, presidente Lilt Grosseto sul tema ’40 anni di prevenzione oncologica sul territorio’.