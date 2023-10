Alluvione a Follonica, danni per 2 milioni. “Chiederemo stato di calamità”

Follonica (Grosseto), 25 ottobre 2023 – Danni per 2 milioni di euro e la richiesta, attraverso la Regione Toscana, che venga riconosciuto lo stato di calamità per il maltempo che si è abbattuto sulla città il 18 ottobre. Lo rende noto l'Amministrazione comunale di Follonica, spiegando che il conto è destinato a salire.

"Riteniamo doveroso richiedere lo stato di calamità naturale - sottolinea in una nota il sindaco Andrea Benini -. Follonica ha subito ingenti danni e le spese da sostenere sono veramente tantissime. Anche il preavviso è stato nullo, visto che l'allerta meteo emessa per il 18 ottobre era gialla e terminava alle 13”.

I cittadini stanno continuando a contattare il Comune con l'elenco dei danni subiti. Il 30 ottobre un report verrà inviato alla Regione Toscana proprio per avviare le pratiche per la richiesta di stato di calamità naturale. Per questo motivo il Comune invita chi non lo avesse ancora fatto a inviare la lista dei danneggiamenti. Benini ricorda che "questa amministrazione, dal 2014, ha speso in totale quasi 4 milioni di euro per far fronte al rischio alluvioni. Resta ancora del lavoro da fare ma negli anni ha prevalso una logica di programmazione e di investimenti per far fronte a queste criticità”.