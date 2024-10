Alluvione e spese legali. Cena solidale

Una cena di solidarietà per raccogliere fondi per la causa pilota sulle alluvioni del 2012 e 2014. Si terrà venerdì al tendone di Polverosa, con lo scopo di sostenere le spese derivanti dall’esito negativo della causa attivata nel 2017 da Fabrizio Bovicelli, non in suo nome ma per conto di tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni. A organizzarla è il comitato "Facciamo chiarezza terre dell’Albegna". La causa, dibattuta al Tribunale delle Acque di Firenze in primo grado, aveva determinato nei confronti di Bovicelli un addebito per spese legali di oltre 100mila euro (più del doppio della richiesta di risarcimento) risalente a dicembre 2023.

La cena si terrà con il sostegno del circolo culturale e sport di Polverosa, la collaborazione delle donne di Polverosa, le cuoche della Sagra, delle associazioni "I Ponti" e "Incontriamoci" di Albinia, dei volontari e dell’associazione Vita e delle aziende del territorio. Si svolgerà nel tendone di Polverosa dalle 20, a offerta libera, con un minimo di costo per l’accesso di 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 14. I posti sono limitati e quindi è opportuno prenotare e, volendo, saldare in anticipo sui canali bancari o PayPal: Comitato "Facciamo Chiarezza", sms o WhatsApp al 3356765733 (Iban IT45Q0885172320000000235824 o PayPal); associazione culturale Incontriamoci al 3333707258 (Iban IT26P0885172320000000033849); I Ponti Aps al 3703794027 (Iban IT63P0885172320000000220684). Causale del pagamento "Cena del 18/10/2024" indicando il numero delle persone per cui si prenota (numero adulti e ragazzi).