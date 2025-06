All’Orbetello Book Prize vince il romanzo di Romana Petri

E’ Romana Petri la vincitrice della quarta edizione dell’Orbetello Book Prize con il romanzo ’La ragazza di Savannah’.

"Sono molto felice – dichiara Romana Petri – di questo bel riconoscimento. Lo sono per me e per Flannery che nonostante tutto, da pragmatica americana, non era insensibile ai premi. Lo dedico a lei".

Il sindaco Andrea Casamenti ha anche consegnato il Tributo alla Carriera a Ben Pastor, dopo una lunga e interessante chiacchierata con Paolo Di Paolo, alla scoperta di un’autrice di romanzi storici e che di recente ha proposto un suo intelligente sequel de ’I Promessi sposi’.

Ha presentato le tre serate Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2.

"Credo tantissimo in questo premio – sottolinea l’assessora Maddalena Ottali –. Tra il pubblico, durante queste serate ho visto molti affezionati, ma anche tantissimi volti nuovi, segno che, di anno in anno, la manifestazione sta crescendo".

"È un riconoscimento, quello consegnato a Ben Pastor, che arriva a una scrittrice di grande esperienza nel romanzo storico, con la caratteristica di scrivere le sue storie in inglese e, dunque, con la capacità di consegnare a un pubblico molto vasto la sua voce", ha dichiarato Paolo Di Paolo, presidente del Premio.

"Questa rassegna – dice Andrea Zagami, direttore e fondatore del Premio – si nutre e cresce grazie al lavoro di un gruppo di professionisti e appassionati di libri, che credono ancora nella forza della cultura e che trasmettono energia e idee".

"E’ stato un grande ritorno per me presentare l’Orbetello Book Prize – ha dichiarato Carola Carulli –. Dal palco ho potuto notare, con stupore e fascino, il calore e questo legame che negli anni sta consolidando il rapporto tra il pubblico e i finalisti".