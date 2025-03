Allo Zecchini odore di derby. Arrivano i cugini minerari

CALCIO

Vigilia del derby della Maremma, anche se questa definizione provoca qualche discussione nei commenti degli sportivi e dei tifosi maremmani, tra i biancorossi di mister Consonni ed i biancorossoblù del tecnico Masi, in programma domani, inizio alle 14,30, allo stadio Zecchini. Una gara fra due squadre che si presentano all’appuntamento, una volta atteso dalle due tifoserie, con motivazioni opposte: i padroni di casa non possono sbagliare la gara perché chiamati ad un riscatto dalle ultime prestazioni ed ancora in corsa per il secondo posto della classifica; gli ospiti minerari, invece, in serie positiva e in posizione di classifica tranquilla, sono alla ricerca della vittoria di prestigio: lo spettacolo, dunque, dovrebbe essere assicurato.

I due allenatori dovrebbero schierare le migliori formazioni in quanto hanno a disposizione tutti gli effettivi. In casa biancorossa c’è l’auspicio che si possa vedere sugli spalti dello Zecchini un pubblico più numeroso rispetto a quello visto nelle ultime uscite del Grifone, ad eccezione, ovviamente, di quello splendido visto nel big-match contro il Livorno. A dirigere la gara è stato designato l’arbitro Mattia Maresca della sezione di Napoli; assistenti Simone Giuseppe Chimento di Saronno eLuigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio. Prosegue la prevendita dei biglietti che possono essere acquistati nei rivenditori autorizzati, al Centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaotickets. La biglietteria di piazza Donatello sarà aperta domani a partire dalle 12.

Paolo Pighini