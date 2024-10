Allerta e scuole, riunione del Coc

Protezione civile, gestione allerta meteo e chiusura scuole. Questi gli argomenti nella riunione del Coc a Follonica. "Abbiamo lavorato sulla struttura organizzativa del Coc sulle allerte e sul Piano di Protezione Civile, che stiamo aggiornando e a breve porteremo in Consiglio Comunale – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani – lo studio ed analisi dei rischi sono completi ed i relativi scenari emergenziali risultano calibrati al nostro territorio nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e di quelle di regione toscana: siamo operativi con le specifiche conseguenti procedure studiate per affrontare le varie emergenze e per il loro superamento ma vogliamo ottimizzare alcuni aspetti. Stiamo predisponendo un procedimento di valutazione degli avvisi di criticità trasmessi dalla protezione civile regionale, per individuare, con maggiore rapidità ed efficacia, i conseguenti provvedimenti da adottare e le più adeguate procedure operative da applicare agli scenari previsti per le criticità codificate con i colori giallo, arancione e rosso, contestualizzati alle specificità del centro urbano e del territorio comunale nel suo complesso".

Sulla questione scuole verrà avviato un confronto anche con i referenti scolastici per individuare soluzioni che ci consentano di mantenere aperte le scuole anche in quelle situazioni previsionali che ci hanno condotto a doverle chiudere in questi giorni, ovviamente garantendo sempre la sicurezza della cittadinanza e tutelando contemporaneamente il diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi.