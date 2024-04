Allarme truffe on line. Vademecum delle Poste: "Difendetevi in questo modo"

Rischio truffe on line purtroppo in aumento e allora Poste Italiane ha preparato un vademecum per effettuare le operazioni in sicurezza quando si utilizza il conto online.

"Poste Italiane e PostePay – si spiega – non chiedono mai i dati riservati (utenza, password, codici sicurezza) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat social network, operatori call center) e per nessuna finalità. Se qualcuno, anche presentandosi come dipendente di Poste Italiane o rappresentante delle Forze dell’Ordine dovesse chiedere tali informazioni si tratta di un tentativo di frode, quindi non fornirle a nessuno". Inoltre "non è mai richiesto di disporre transazioni di alcun genere con il pretesto di problemi di sicurezza sul conto o sulla carta tantomeno attraverso indicazioni telefoniche di presunti dipendenti di Poste Italiane o rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che inducono a recarsi in Ufficio Postale o allo sportello Atm Postamat per effettuarle" e non si deve "mai rispondere a mail, sms, telefonate o chat, in cui vengono chiesti i codici personali (utenza, password, codici sicurezza, dati carte pagamento) o segnalati fantomatici problemi di sicurezza con imminenti blocchi di operatività. Anche se sembrano provenire da fonti attendibili o da indirizzi aziendali conosciuti, Poste Italiane non chiede mai tali informazioni". Poi, "controllare l’attendibilità di una mail prima di aprirla: verificare che il mittente sia conosciuto e identificato; non scaricare gli allegati di una mail sospetta e non cliccare sul link contenuto prima di aver verificato che il mittente sia conosciuto e identificato; se per errore dovesse accadere, non autenticatevi sul sito falso e chiudere subito il web browser;  Digitare direttamente l’indirizzo internet www.poste.it nella barra del web browser per accedere al sito di Poste Italiane; utilizzare l’App per usufruire del servizio gratuito di push notification ed essere informati in tempo reale sulle operazioni effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento".