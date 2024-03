Allagamento dei locali, l’asilo di Castel del Piano resta chiuso

Castel del Piano (Grosseto), 3 marzo 2024 – Anche nei primi giorni della prossima settimana l’asilo di via Domenico Santucci rimarrà chiuso. Il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini è comunque fiducioso che i lavori si potranno concludere a metà della prossima settimana ma alle famiglie non è stata fatta ancora alcuna comunicazione su una data certa di riapertura. "Vogliamo attendere l’inizio della prossima settimana ed avere la certezza" ha detto il sindaco Michele Bartalini. La struttura che ospita circa ottanta bambini è stata chiusa lunedì scorso a seguito di una rottura improvvisa di alcune tubazioni, rottura che ha provocato l’allagamento dei locali e dunque l’inutilizzo di tutta la struttura.

«A seguito della rottura delle tubazioni abbiamo immediatamente provveduto a chiamare una ditta per intervenire quanto prima – commenta il primo cittadino, Michele Bartalini – . In poco tempo è stata individuata la rottura e i lavori sono proseguiti senza sosta per garantire ai bambini e alle loro famiglie una riapertura celere della struttura". Ad oggi però è ancora difficile dire quando i bambini potranno tornare all’asilo, forse mercoledì. "Era stata valutata anche l’ipotesi di trasferire la struttura all’oratorio del paese – prosegue Bartalini –. Il nostro parroco aveva messo a disposizione questi locali, ma si tratta di un’operazione che richiede tempo e poteva essere una valida alternativa se l’asilo doveva obbligatoriamente rimanere chiuso per settimane. L’oratorio ha stanze predisposte ad ospitare le attività che i bambini svolgono durante le ore di materna". Opzione però che è tramontata perché l’intervento della ditta dovrebbe concludersi nelle prossime ore, e dopo un’attività di ripulitura e sistemazione dei locali, l’asilo potrà essere pronto ad accogliere nuovamente i bambini di Castel del Piano. "Come Amministrazione mi dispiace molto per i disagi che questo evento, chiaramente non previsto, ha procurato alle famiglie del nostro comune – conclude Bartalini – avevamo in programma di rinnovare gli impianti della struttura ma attendevamo la chiusura estiva, purtroppo siamo stati costretti a intervenire prima".