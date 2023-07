Alla riscoperta del Grest Bilancio positivo per l’esperienza della parrocchia del S. Cuore

di Steven Santamaria

Sono state due settimane intense, quelle vissute dalla comunità parrocchiale del Sacro Cuore che, dal 19 al 30 giugno, ha realizzato il suo Grest estivo, permettendo a tanti bambini di divertirsi e giocare insieme agli animatori. A gestire le attività del Grest è stato il vice parroco don Giovanni, sempre presente anche fra gli animatori: "Il tema – spiega don Giovanni – è stato ‘Tu per tutti’, ispirato alla parabola del buon samaritano, quindi al prendersi cura di se stessi, degli altri e anche della propria spiritualità. Le attività erano incentrate sulla preghiera iniziale, con cui si apriva la giornata. Poi abbiamo sviscerato un po’ le pagine del Vangelo, riguardanti il prendersi cura degli uomini da parte di Dio. Quindi abbiamo proposto dei giochi a squadre e delle attività di laboratorio focalizzate sulla cura di sé stessi, della propria fede e dell’ambiente circostante, anche per abbellire un po’ le aree in cui si vive e si abita".

"Tutte le nostre attività – continua don Giovanni – si sono svolte all’interno della parrocchia. Il venerdì della prima settimana, però, siamo andati in centro storico, in piazza San Francesco per prenderci cura anche della città e dei vari contesti in cui viviamo. È stata un’occasione anche per uscire fuori dal contesto ordinario. Siamo contenti dei risultati ottenuti, che hanno superato le nostre aspettative. Ovviamente, questo è il nostro secondo anno in questa parrocchia, quindi siamo ancora in fase di avvio e di rodaggio però, in questo biennio, siamo riusciti a porre delle buone basi di partenza. Vorrei ringraziare Dio perché ci ha dato la possibilità di prendere coscienza di quanto sia bello spendersi per gli altri, soprattutto per i più piccoli. Poi un grazie agli animatori che, in queste due settimane, hanno dedicato il loro tempo, le loro energie ma anche la loro creatività e infine ringrazio i i bambini che si sono fidati di noi".

Poi don Giovanni si proietta già sul Grest del prossimo anno. "Ci stiamo già attivando per cercare di incrementare per l’anno prossimo, le varie attività, dando la possibilità magari ai vari bambini di potersi fermare a pranzo qui. Il contributo per il Grest era di 20 euro, soprattutto per la maglietta a tema – conclude –. Speriamo che i bambini si siano divertiti e che ci diano la possibilità di esprimerci anche negli anni a venire".