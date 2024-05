Alla Fonderia Leopolda va in scena: "Tarabaralla"

Tutto pronto per lo spettacolo "Tarabaralla" della Compagnia Mayor Von Frinzius. Dopo 28 anni di attività, la Compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini è ancora pronta a stupire con un nuovo spettacolo. "Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi" è organizzato da Commissione Politiche di Genere in collaborazione con Unicoop Tirreno Sezione Soci Follonica. Si terrà giovedì alle 21,15 alla Fonderia Leopolda nell’ambito della "della Primavera del Volontariato", con entrata libera. È frutto del lavoro di un intero anno di laboratorio teatrale tenuto almeno due volte a settimana: la regia è firmata Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, con la direzione di palco di Francesco Pacini. A calcare il palco circa sessanta attori, disabili e non, di qualsiasi fascia d’età a partire dai 16 anni. "Tarabaralla" si sviluppa come la scaletta di un concerto pop nel quale monologhi emozionanti si alternano a coreografie e divertenti sketch. Centrale è il tema dell’abbandono, esplorato in diverse e affascinanti sfaccettature, ma sempre con la voglia di guardare avanti e lasciare il peggio alle spalle.