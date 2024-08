alessaNDRI dipinge il cencio

Si scaldano i motori per il Palio dei Ciuchi di Campagnatico, in programma la seconda domenica di settembre. Dopo Scheggi e Piro, due artisti toscani ma non campagnatichesi, la Pro Loco ha commissionato a Marco Alessandri, "Batacchiaio" doc, la realizzazione del cencio. Alessandri è nato a Campagnatico 53 anni fa, conosciuto da tutti con il nomignolo di "Ape", è sempre stato appassionato di arte. Nella maturità ha abbracciato la Pop Art: lavora a tre dimensioni e ama usare materiali provenienti dal riciclo. "Nel drappellone – ha detto ’Ape’ – troverete soprattutto la mia follia".