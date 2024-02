Alberi e siepi da mettere in sicurezza, ordinanza del Comune

Un’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, taglio delle siepi e arbusti ai margini delle strade. Il Comune di Monte Argentario avvisa la cittadinanza che è in vigore l’ordinanza urgente per la messa in sicurezza di alberi pericolanti sul territorio comunale e dispone il taglio siepi, rami, arbusti, alberi ai margini di marciapiedi, aree sosta, strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico come misura di sicurezza e incolumità pubblica. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di segnalazioni e di ordinaria attività di vigilanza che hanno consentito di rilevare sul territorio comunale la presenza di piante ad alto fusto ammalorate e, quindi, suscettibili di caduta oltre che ingombranti e pericolose a causa dei rami che, protesi sulla strada, ne limitano la visibilità. Tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi. L’atto ordina a tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico di provvedere, alle rimonde del secco, la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi, garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, rimuovere dalla sede stradale di aree pubbliche alberi, ramagli e terriccio provenienti dai propri fondi e smaltire materiale organico nei centri di raccolta comunali. Per quanto riguarda iinvece la lotta al punteruolo rosso, sono previsti otto trattamenti dal 15 marzo al 15 ottobre ai palmizi di tipo Phoenix Canariensis posizionati all’interno del Piazzale Candi, sul Lungomare dei Navigatori e alla scuola via Lividonia.