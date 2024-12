Alberi e rami pericolanti, tetti danneggiati

Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco in conseguenza degli alberi e rami pericolanti e dei tetti danneggiati. Tutto questo è stato causato dal forte vento di Grecale presente dalle prime ore della mattina di ieri sulla provincia di Grosseto. La maggior parte degli interventi è stata effettuata nei comuni di Grosseto, Follonica, Manciano e Pitigliano. E a Braccagni un grosso ramo si è spezzato ed è caduto nel cortile e sul cancello della scuola elementare di Braccagni, sul lato riservato alla scuola materna. Il grosso ramo ha occupato parte del marciapiede. A spezzare il ramo dell’albero il forte vento che ha soffiato nella notte. Per fortuna la scuola è chiusa per le vacanze natalizie e sul marciapiede non stava passando nessuno. Un residente ha segnalato la caduta del ramo alla Municipale che ha transennato l’area.